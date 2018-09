phoenix tagesgespräch: Bundesverkehrsminister Scheuer wendet sich gegen Hardware-Nachrüstungen von Diesel-Fahrzeugen

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Bonn (ots) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat sichim Zusammenhang mit der Luftreinhaltung gegen Hardware-Umrüstungenvon älteren Diesel-Fahrzeugen gewandt und deutlich gemacht, dass erden Kauf von Neufahrzeugen favorisiert. "Alle Hardware-Nachrüstungensind entweder technisch nicht möglich, oder stehen in keinemKosten-Nutzen-Verhältnis und würden die Lage nicht verbessern",erklärte Scheuer im Fernsehsender phoenix (Montag, 17. September2018). Durch die Software-Veränderungen gelinge bis Ende des Jahreseine Schadstoffreduzierung um 30 Prozent. Jetzt wolle er dafürsorgen, dass die Hersteller den betroffenen Fahrzeugbesitzernentsprechende Angebote zum Neukauf machten. "Meine Priorität ist:Schlaue Umstiegsmodelle von den Herstellern zu erwirken, um eineFlottenerneuerung zu erreichen, und nicht in altes Material durchNachrüstungen zu investieren", so der CSU-Politiker, der hinzufügte,dass man "attraktive Umstiegsprämien, wo richtig was geht" von denAutomobilfirmen benötige.