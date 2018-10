phoenix tagesgespräch: AfD-Vorsitzender Gauland will rechtsextremen Tendenzen in seiner Partei mit Ausschlüssen begegnen

Bonn / Berlin (ots) - AfD-Parteivorsitzender Alexander Gauland hatsich nachdrücklich gegen rechtsextreme-Tendenzen in seiner Parteigewandt. "Sollten einige Leute bei uns sein, die glauben, dass derNationalsozialismus etwas Gutes war, dann gehören die nicht in diePartei und müssen mit aller Kraft bekämpft und ausgeschlossenwerden", erklärte Gauland im phoenix tagesgespräch.Es gebe zwar keinen Grund für eine "Distanzeritis", so Gauland,"aber eine klare Trennung von Dingen, die nichts mit derfreiheitlich-demokratischen Grundordnung zu tun haben", müsse sein.Vor einer derzeit diskutierten Beobachtung durch denVerfassungsschutz habe er keine Sorge. "Aber natürlich weiß ich auch,dass, wenn uns der Verfassungsschutz flächendeckend beobachtete, sichdas auf die innere Zusammensetzung der Partei negativ auswirkenwürde", erklärte Gauland. Lehrer, Beamte und Polizisten könnten dannSchwierigkeiten bekommen. "Deshalb werden wir eine Beobachtung mitallen Mitteln bekämpfen", meinte der AfD-Vorsitzende.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell