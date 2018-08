Bonn (ots) - Linken-Vorsitzende Katja Kipping hat den sächsischenChristdemokraten vorgeworfen, an den gewalttätigen Tumulten dervergangenen zwei Tage in Chemnitz mitschuldig zu sein. Der Aufmarschvon Rechtsextremen sei Ergebnis einer "jahrzehntelangenBeschwichtigungspolitik der CDU in Sachsen", so Kipping imFernsehsender phoenix (Dienstag, 28. August). Als Folge habe maneinen demokratiefeindlichen Notstand in Chemnitz erlebt. DieRegierungspolitik in diesem Bundesland sei den Herausforderungenoffenbar nicht gewachsen. "Die politisch Verantwortlichen warenüberfordert", kritisierte Kipping den sächsischen InnenministerRoland Wöller (CDU). Sprecher der Polizei hatten selbst auf eineoffenbar unzureichende Zahl von Sicherheitskräften in Chemnitz amMontagabend hingewiesen.Die Mobilisierungsfähigkeit rechter Gruppen, "die dann zupogromartigen Zuständen geführt hat", sei unterschätzt worden, meintedie Chefin der Linkspartei, die im Übrigen staatsanwaltlicheErmittlungen gegen einen AfD-Bundestagsabgeordneten forderte, der zurSelbstjustiz aufgerufen habe. "Die Hooligans auf der Straße habenjetzt mit der AfD einen parlamentarischen Arm", sagte Kipping imphoenix tagesgespräch.http://ots.de/bIlxWHPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell