phoenix sendet knapp 30 Stunden Sonderprogramm zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz

Bonn (ots) - Anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz zeigtder Ereignis- und Dokumentationskanal phoenix zahlreiche Dokumentationen sowiedie zentralen Gedenkveranstaltungen und Ansprachen. Die Berichterstattung zumThema beginnt am Donnerstag, 23. Januar, mit der Ansprache von BundespräsidentFrank-Walter Steinmeier in Yad Vashem in Jerusalem. Steinmeier ist das erstedeutsche Staatsoberhaupt, das in der Holocaust-Gedenkstätte sprechen wird.phoenix zeigt diese historische Rede live (ab ca. 13.15 Uhr)Von Samstag, 25. Januar, bis Mittwoch, 29. Januar, steht das Gedenken an dieHolocaust-Opfer, die Geschichte der Juden in Deutschland und Europa sowie dasheutige jüdische Leben im Mittelpunkt des phoenix-Programms.THEMENNACHT "JÜDISCHES LEBEN IN EUROPA"Ein zentrales Element ist die Themennacht "Jüdisches Leben in Europa" amSamstag, 25. Januar, von 0.45 Uhr bis 7.15 Uhr, in der drei Filme mit Kinoformatlaufen. Die Nacht beginnt mit der Dokumentation "Titos Brille". Darin begibtsich die Berliner Schauspielerin und Autorin Adriana Altaras auf die Suche nachihren jüdisch-kommunistischen Eltern. Darauf folgt um 2.15 Uhr "Exodus?". Hierbegibt sich der populäre Historiker Christopher Clark auf Spurensuche nachjüdischer Geschichte, auf eine Reise von Jerusalem zu den Zentren jüdischenLebens in Europa. Im Anschluss erzählt der Film "Aidas Geheimnis" ab 3.45 Uhrdie ungewöhnliche Familiengeschichte eines Nachkriegswaisen. Im Anschluss aneinen Abstecher nach Vilnius, in das Jerusalem des Nordens, um 5.15 Uhr,beschließt die zweiteilige Dokumentation "Jüdisch in Europa" die Themennacht.Der Film ist eine Erkundungsreise nach Berlin, Marseille, Budapest und Venedigmit Alice Brauner und dem Schweizer Journalisten Yves Kugelmann.Bitte lesen Sie den gesamten Pressetext in unserer Presselounge unter demfolgenden Link: http://bit.ly/pm_holocaust-gedenken