phoenix runde: Die schwarze Null - Sparen oder investieren?, Mittwoch, 27. November 2019, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Die deutsche Konjunktur schwächelt, aber Bundesfinanzminister OlafScholz hält an der schwarzen Null fest. Zum siebten Mal in Folge sind keineneuen Schulden geplant. In dieser Woche wird der Bundestag den Entwurf für denHaushalt 2020 verabschieden, mit Ausgaben in Höhe von rund 362 Milliarden Euro.Die Opposition kritisiert das Festhalten an der schwarzen Null und verlangt mehrInvestitionen vor allem in Digitalisierung, Klimaschutz und Infrastruktur.Wie sinnvoll ist die schwarze Null? Wie generationengerecht ist sie? Wie istDeutschland für die Zukunft aufgestellt?Alexander Kähler diskutiert mit: Ursula Weidenfeld, Publizistin Prof. WernerAbelshauser, Wirtschaftshistoriker Universität Bielefeld Prof. Jens Südekum,Ökonom Universität Düsseldorf Franziska Heinisch, Generationen Stiftung