phoenix runde: Die neue eiserne Lady - Wer ist Theresa May? - Donnerstag, 04. April 2018, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Sturheit oder Pflichtgefühl? Viele fragen sich, wasdie britische Premierministerin antreibt. Theresa May hat mehrRückschläge einstecken müssen als viele ihre Vorgänger. Selbst ihreerbittertsten Gegner bescheinigen ihr Ausdauer und Zähigkeit. Mayhält bislang unbeirrt an ihrem Plan fest, den Willen der Britenumzusetzen und das Land aus der EU zu führen, obwohl sie selbst gegenden Austritt gestimmt hat.Wer ist die Politikerin Theresa May? Wo liegen ihre Stärken, wassind ihre Schwächen? Welches Bild haben die Briten von ihrerPremierministerin?Alfred Schier diskutiert u. a. mit:- Cerstin Gammelin, Süddeutsche Zeitung- Tony Paterson, Britischer Journalist- Peter Müller, EU-Korrespondent Der SpiegelWiederholung 24:00 Uhr