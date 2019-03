phoenix runde: In letzter Minute - Verschiebt Brüssel den Brexit? - Donnerstag, 21. März 2018, 22.15 Uhr

Finanztrends Video zu



Bonn (ots) - Der Brief aus London liegt auf dem Tisch: Theresa Mayhat EU-Ratspräsident Donald Tusk gebeten, den Brexit bis Ende Juniverschieben zu dürfen. Jetzt allerdings bremst Brüssel. Es gibtrechtliche Bedenken. Unter anderem ist nicht geklärt, ob die Britendas neue EU-Parlament noch mitwählen dürfen. Mit einer Einigung aufdem EU-Gipfel in Brüssel ist laut Kommissionspräsident Jean-ClaudeJuncker nicht zu rechnen. Schon in der kommenden Woche könnte dernächste Sonder-Gipfel fällig sein.Moderator Alexander Kähler diskutiert mit:- Sir Peter Torry, britischer Botschafter in Deutschland a.D.- Prof. Dr. Andreas Busch, Politikwissenschaftler UniversitätGöttingen- Rolf-Dieter Krause, ehem. ARD-Studioleiter Brüssel- Linn Selle, Europäische Bewegung Deutschland e.V.