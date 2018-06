phoenix runde: Der historische Gipfel - Trump trifft Kim - Dienstag, 12. Juni 2018, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Mit "Feuer und Zorn" hatte US-Präsident Trump demnordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un nach seinen Atomtestsgedroht. Als "Raketenmann" und "senilen Greis" hatten sie sichgegenseitig beschimpft. Niemand hätte zum Zeitpunkt der Beleidigungenein Treffen der beiden für möglich gehalten. Doch nun wollen sichTrump und Kim in Singapur an einen Tisch setzen. Statt vom maximalenDruck der USA auf Nordkorea ist nun von einem historischen Gipfel dieRede - zum ersten Mal treffen ein amtierender amerikanischerPräsident und ein nordkoreanischer Machthaber aufeinander.Wie kommt es zu der Annäherung zwischen den beiden? WelcheVerhandlungspartner treffen in Trump und Kim aufeinander? Wie tiefsind die Gräben? Was kann und was soll in Singapur erreicht werden?Was sind die Ergebnisse wert?Alexander Kähler diskutiert unter anderem mit:- Nataly Jung-Hwa Han, Chefredakteurin, Korea Forum- Prof. Christiane Lemke, Politologin, Leibniz UniversitätHannoverWiederholung um 24:00 Uhr.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell