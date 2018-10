phoenix runde: Zwischen Jubel und Panikmache - Wie geht es Deutschland wirtschaftlich? - Donnerstag, 11. Oktober 2018, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Lebt Deutschland über seine Verhältnisse? Eine neueIWF-Analyse urteilt, dass die Finanzen der Bundesrepublik zu denunsolidesten der Welt gehören. Gleichzeitig läuft die deutscheKonjunktur nicht mehr richtig rund. Medienberichten zufolgekorrigiert die Bundesregierung ihre Herbstprognose am Donnerstagnach. Wirtschaftsexperten fordern mehr Investitionen in dieInfrastruktur, um das hohe Außenhandelsdefizit zu verringern. Manchefürchten sogar einen nahenden Crash. Eine Trendwende? Denn bislangflorierte die deutsche Wirtschaft so gut wie lange nicht mehr.Wie gut ist die deutsche Wirtschaft tatsächlich aufgestellt?Welche Maßnahmen muss die Bundesregierung dringend angehen? Wiebetrifft eine nachlassende Konjunktur in Deutschland jeden Einzelnen?Alexander Kähler diskutiert mit:Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur FinanztipDonata Riedel, HandelsblattAndrea Rexer, Süddeutsche Zeitung Prof.Henning Vöpel, Direktor Hamburgisches WeltwirtschaftsinstitutPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell