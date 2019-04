phoenix runde: Zur Not enteignen? - Streit um Mietenexplosion, Dienstag, 9. April 2019, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Zehntausende sind am Wochenende bundesweit gegen dieexplodierenden Mieten in deutschen Großstädten auf die Straßegegangen. Ihre Forderung: Die großen Immobilienkonzerne enteignen,den Wohnungsmarkt so für Spekulanten und Investoren uninteressantmachen. Ob das Grundgesetz das zulässt, ist umstritten. Teuer wäre esobendrein. Und es bleibt die Frage: Wäre Wohnraum in der öffentlichenHand wirklich besser aufgehoben? Union und FDP wollen dagegen mehrWohnungen bauen, Baugenehmigungen beschleunigen und dieBauvorschriften verringern. Wird Wohnen in der Stadt zum Luxus? Wiekann Wohnen wieder bezahlbar werden? Alexander Kähler diskutiert mit:- Caren Lay, MdB, stellv. Fraktionsvorsitzende Die Linke- Daniel Föst, MdB, bau- und wohnungspolitischer SprecherFDP-Fraktion- Gerd Landsberg, Deutscher Städte- und Gemeindebund- Lukas Siebenkotten, Deutscher Mieterbundhttp://ots.de/J5URzGPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell