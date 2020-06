phoenix runde: Zerstrittenes Europa - Merkels schwere Mission - Donnerstag, 18. Juni 2020, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Kein Kompromiss in Sicht. So könnte man die Situation kurz vor dem wichtigen EU-Gipfel, auf dem das milliardenschwere Finanzpaket zur Konjunkturbelebung nach der Coronakrise verabschiedet werden soll, beschreiben. Gerade jetzt übernimmt Deutschland für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft. Bundeskanzlerin Angela Merkel warnt vor einem fatalen Zeichen der Handlungsunfähigkeit.Rauft sich die EU doch noch zusammen? Wie groß ist Merkels Einfluss? Welche Projekte sind durchsetzbar?Alexander Kähler diskutiert mit:- Ellen Trapp, ARD-Korrespondentin in Rom- Rob Savelberg, De Telegraaf- Prof. Karl-Rudolf Korte , Politikwissenschaftler Universität Duisburg-Essen- Christoph Schwennicke , CiceroWiederholung 24:00 UhrPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4626846OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell