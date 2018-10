phoenix runde: Wieder freie Fahrt - Was passiert mit meinem Diesel? - Donnerstag, 04. Oktober 2018, 22.15 Uhr

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Bonn (ots) - Nach langen Diskussionen hat sich die Große Koalitionbeim Dieselstreit geeinigt: Diesel-Besitzer in besonders betroffenenRegionen sollen ihr Fahrzeug entweder nachrüsten können oder erhalteneine Kaufprämie für ein neues Fahrzeug. Geht es nach derBundesregierung sind Fahrverbote für ältere Diesel damit vom Tischund die Autoindustrie ist in der Pflicht.Mit wieviel Geld können betroffene Dieselfahrer rechnen? Wiereagiert die Automobilindustrie auf die Einigung in der GroKo? Werträgt welche Kosten? Reichen die beschlossenen Maßnahmen aus?Anke Plättner diskutiert mit:- Marion Jungbluth, Leiterin Team Mobilität und ReisenVerbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)- Petra Pinzler, Hauptstadtkorrespondentin Die Zeit- Ralph Sauer, Geschäftsführer Dr. Stoll & Sauer,Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Lahr- Prof. Stefan Bratzel, Center of Automotive Management (CAM) -Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW), Bergisch Gladbach