phoenix runde: Wahlausgang offen - Macht von der Leyen das Rennen? - Dienstag, 16. Juli 2019, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Vor der Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin zeichnetsich im Europäischen Parlament noch immer keine klare Mehrheit fürUrsula von der Leyen ab. Die für das Amt nominierte Kandidatin mussbis zuletzt um die Gunst der Europa-Abgeordneten kämpfen. DieCDU-Politikerin benötigt die Stimmen von mindestens 374 der insgesamtetwa 747 Parlamentarier. Ob die Deutsche Nachfolgerin von Jean-ClaudeJuncker im Amt des Kommissionspräsidenten wird, dürfte vor allem vomStimmverhalten der Sozialdemokraten abhängen. Aber die deutschenSPD-Europa-Abgeordneten wollen von der Leyen nicht unterstützen. Daskönnte noch für Zündstoff in der Großen Koalition in Berlin sorgen.Wird Ursula von der Leyen die nächste EU-Kommissionspräsidentin?Welche Konzepte hat sie für die EU? Welche Auswirkungen hat diePersonalie auf die Große Koalition in Berlin?Ines Arland diskutiert mit ihren Gästen:- Eva Oer, Redakteurin für Europapolitik taz- Ulrich Deppendorf, ehem. Leiter ARD-Hauptstadtstudio- Udo van Kampen, ehem. ZDF-Studioleiter Brüssel /Bertelsmann-Stiftung- Alexander Kissler, Cicerohttp://ots.de/568A73