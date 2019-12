phoenix runde: Vorwärts, aber wohin? - Die Gratwanderung der SPD - Donnerstag, 05. Dezember 2019, 22:15 Uhr

Bonn (ots) - Der Konflikt ist vorprogrammiert: Das neue Führungsduo aus NorbertWalter-Borjans und Saskia Esken will die Partei wesentlich linker aufstellen alsbisher. Dazu gehören Nachforderungen an die GroKo, ein höherer Mindestlohn, mehrGeld für den Klimaschutz und die Aufgabe der schwarzen Null - und aus der GroKoauszusteigen, wenn die Union die Pläne nicht mitmacht. Die SPD-Minister und diemeisten Genossen aus der Fraktion sind dagegen. Juso-Chef Kevin Kühnert willunterdessen als stellvertretender Parteivorsitzender kandidieren, um damit nochstärker in der SPD mitzusprechen.Wie wird sich das neue SPD-Führungsduo beim Parteitag schlagen? Wie weit linkswird sich die Partei positionieren? Gelingt es den Sozialdemokraten eineeinheitliche Linie hinzubekommen?Alexander Kähler diskutiert mit:Matthias Machnig, ehem. SPD-BundesgeschäftsführerAnnika Klose, Juso-Landesvorsitzende BerlinCerstin Gammelin, Süddeutsche ZeitungMartin Florack, Politikwissenschaftler Universität Duisburg-EssenWiederholung 24:00 UhrPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4459486OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell