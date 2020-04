phoenix runde: Nach der Vollbremsung - Wie kommt die Wirtschaft wieder in Gang? / Mittwoch, 29. April 2020, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - In ihrer Frühjahrsprognose rechnet die Bundesregierung mit dem größten Einbruch des Wirtschaftswachstums seit Gründung der Bundesrepublik. Während 718.000 Betriebe bereits Kurzarbeit beantragt haben, geht die Bundesagentur für Arbeit in den nächsten Monate von einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen um bis zu 30 Prozent auf mehr als drei Millionen aus. Allein der Einzelhandel befürchtet bis zu 50.000 Insolvenzen.Dass uns die Folgen der Lockdown-Vollbremsung für die Wirtschaft noch lange beschäftigen werden, steht fest - umstritten bleibt, wie sie wieder in Gang gebracht werden kann.Wie schlimm wird die Rezession und wie kann sie überwunden werden? Was bringen Steuersenkungen, Einkaufsgutscheine und Abwrackprämien? Welche Möglichkeiten gibt es, den Neustart für Klima und Digitalisierung zu nutzen? Wie verändert die Krise die Wirtschaft?Anke Plättner diskutiert u.a. mit:- Prof. Dr. Monika Schnitzer, Wirtschaftsweise, Universität München- Sarna Röser, Bundesvorsitzende Junge Unternehmer- Prof. Dr. Stefan Kooths, Institut für Weltwirtschaft KielWeitere Details hier: https://www.phoenix.de/sendungen/gespraeche/phoenix-runde-a-1527250.htmlPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4583431OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell