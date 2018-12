phoenix runde: Verhärtete Fronten - Das Gezerre um den Brexit - Dienstag, 11. Dezember 2018, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Also doch nicht! Das britische Parlament wird nundoch nicht an diesem Dienstag über Theresa Mays Brexit-Deal mitBrüssel abstimmen. Begründung: Die Notfalllösung an der Grenze zuNordirland. Doch schon im Vorfeld hatte sich abgezeichnet, dass derWiderstand gegen die Verhandlungsergebnisse der Premierministerin zustark war. Nun hat May die Notbremse gezogen. Bei dem Votum wäre esauch um ihre Zukunft gegangen. Doch was hat sie damit gewonnen? DieEU will nicht nachverhandeln, Mays Kritiker fordern jedoch einenbesseren Deal. Ihre Tage als Premierministerin scheinen gezählt, einNachfolger bringt sich schon in Stellung: Boris Johnson, ehemaligerAußenminister. Es heißt, er würde sie lieber heute als morgenbeerben.Wie lange kann sich May noch im Amt halten? Was hat sie durch denAufschub gewonnen? Wie geht es weiter in Großbritannien?Anke Plättner diskutiert mit:- Haig Simonian, ehem. Financial Times- Christiane Hoffmann, Der Spiegel- Angus Robertson, Public Diplomacy Consultant Scotland- Daniel Stelter, ÖkonomPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell