phoenix runde: Trump auf Erfolgskurs? - Eine Zwischenbilanz - Mittwoch, 10. Oktober 2018, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - "Ein großartiger Sieg!" So feiert US-Präsident Trumpdie Bestätigung seines umstrittenen Kandidaten für den Supreme Court,Brett Kavanaugh, durch den Senat. Der auf Lebzeiten gewählteKavanaugh gilt als extrem konservativ und prägt damit die Ausrichtungdes obersten Gerichtshofs der USA. Viele sehen in seiner Wahl dieAusdehnung von Trumps Einflussbereich. Der US-Präsident fühlt sichgestärkt und gibt sich siegessicher mit Blick auf die anstehendenKongresswahlen in vier Wochen.Welche Konsequenzen hat die Wahl Kavanaughs für Trump und die USA?Welches Signal geht von seiner Wahl aus? Wie wirkt sie sich auf dieanstehenden Kongresswahlen aus? Wie geschwächt sind die Demokraten?Alexander Kähler diskutiert mit:John C. Kornblum, ehemaliger amerikanischer BotschafterAnna Kuchenbecker, European Council on Foreign RelationsAnsgar Graw, Die WeltFrank A. Meyer, Publizist und Kolumnist "Cicero"