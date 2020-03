phoenix runde: Super Tuesday - Wer hat Chancen gegen Trump? / Dienstag, 3. März 2020, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Super Tuesday in den USA: in mehr als einem Dutzend Bundesstaatenbeginnt die erste entscheidende Phase im Vorwahlkampf der Demokraten. Wer dapunktet, kann sich Hoffnungen auf den Gesamtsieg machen. Erstmals steht auch derMilliardär Mike Bloomberg zur Wahl. Er könnte den Favoriten Joe Biden und BernieSanders einen Strich durch die Rechnung machen.Warum tun sich die Demokraten so schwer, sich auf einen Kandidaten zu einigen?Droht gar eine innerparteiliche Schlammschlacht? Fällt die Vorentscheidung überdie demokratische Präsidentschaftskandidatur?Anke Plättner diskutiert mit:- Gayle Tufts, amerikanisch-deutsche Entertainerin- Prof. Britta Waldschmidt-Nelson, Historikerin UniversitätAugsburg- Benjamin Wolfmeier, Republicans Overseas Germany- Markus Feldenkirchen, Der SpiegelWiederholung: 4. März 2020, 00:00 UhrPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4535309OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell