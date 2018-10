phoenix runde: Streit mit Italien - Droht die nächste Euro-Krise? - Donnerstag, 25. Oktober 2018, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - "Es ist verlockend, zu versuchen, Schulden mit nochmehr Schulden zu heilen", so EU-Vizekommissionspräsident ValdisDombrovskis angesichts der Entscheidung der EU-Kommission, ItaliensHaushaltpläne zurückzuweisen. Die populistische Regierung des Landesplant, ihre Wahlversprechen durch eine horrende Neuverschuldung zufinanzieren. Die Kommission lehnte ab - eine historisch einmaligeEntscheidung. Drei Wochen hat die Regierung nun Zeit, einen neuenEntwurf vorzulegen.Das Land weist aktuell eine der höchsten Staatsverschuldungenweltweit auf. 2,3 Billionen Euro lasten auf Italien - mehr als 130Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Doch damit nicht genug:Statt Schulden abzubauen, will die Regierung nun weitere 2,4 Prozentdes BIP aufnehmen und gefährdet so die Stabilität der EuropäischenUnion.Wird die EU-Kommission ein Verfahren gegen Italien einleiten? Oderlenken die Populisten doch noch ein?Alexander Kähler diskutiert mit:- Prof. Hans-Werner Sinn, ehem. Präsident ifo-Institut München- Flaminia Bussotti, Tageszeitung IL MESSAGGERO, Rom- Rolf-Dieter Krause, ehem. ARD-Studioleiter Brüssel- Prof. Alexander S. Kritikos, Forschungsdirektor DeutschesInstitut für Wirtschaftsforschung/DIW BerlinPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell