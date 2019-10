phoenix runde: Schwierige Verhältnisse - Was macht Thüringen mit Berlin? - Dienstag, 29. Oktober 2019, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Für die klassischen Volksparteien war das Wahlergebnis in Thüringenein Schock. CDU und SPD mussten erneut herbe Verluste einstecken. Die politischeMitte scheint immer weiter zu erodieren. Die Wahlgewinner, Die Linke und dieAfD, liegen am entgegengesetzten Ende des politischen Spektrums. Damit setztThüringen einen heiklen Trend fort: Stabile Mehrheiten werden seltener,Regierungsbildungen schwieriger.Was bedeutet das Wahlergebnis für die Bundespolitik? Welche Konsequenzen ziehendie Regierungsparteien, die sich beide gerade in einer personellen Umbruchsphasebefinden? Wird das Ergebnis zur erneuten Zerreißprobe für die Große Koalition?Anke Plättner diskutiert mit:- Prof. Ursula Münch (Politikwissenschaftlerin, Universität derBundeswehr München)- Prof. Astrid Lorenz (Politikwissenschaftlerin, UniversitätLeipzig)- Albrecht von Lucke (Publizist, Blätter für deutsche undinternationale Politik)- Ulrich Reitz (Publizist)Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell