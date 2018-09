phoenix runde: Schweden wählt - nächster Rechtsruck für Europa? - Donnerstag, 6. September, 2018, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Modern, offen, liberal - Schweden gilt alsMusterbeispiel für eine tolerante Gesellschaft. Ein fürsorglicherWohlfahrtsstaat, der kaum noch soziale Ungerechtigkeit kennt.Stereotype von Ikea bis Bullerbü. So sehen wir unserenskandinavischen Nachbarn. Doch das Schweden-Idyll hat mittlerweileviele Risse: die Wirtschaft brummt nicht mehr, viele Schweden wollenweg von der liberalen Zuwanderungspolitik und in den Großstädten wirdKriminalität zum Riesenproblem. Davon profitieren dieSchwedendemokraten. Die Rechtspopulisten bestimmen schon seit einigenJahren die politische Debatte im Land. Bei den Wahlen am Sonntagkönnten sie erstmals stärkste Kraft in Schweden werden.Rückt ein weiteres europäisches Land an den rechten Rand? Ist inganz Europa das Parteienspektrum im Umbruch? Sind die etabliertenParteien ein Auslaufmodell?Darüber diskutiert Moderator Alexander Kähler mit seinen Gästen:Jens Orback, schwedischer sozialdemokratischer Politiker, ehem.Minister für Integration, Demokratie und GleichstellungProf. Paula Diehl, Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin UniBielefeldRalph Sina, WDR-Studio BrüsselFrank A. Meyer, PublizistPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell