phoenix runde: Same procedure as last week - Was wollen die Briten?, Mittwoch, 03. April 2019, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - "Brexit bedeutet Brexit", hat Theresa May einstverkündet. Doch so einfach ist es wohl nicht. Woche für Woche stimmtdas britische Parlament darüber ab, wie dieser Brexit denn nunaussehen soll: Hart oder weich, mit oder ohne Deal, sofort oderspäter. Dabei wird intrigiert wie bei Shakespeare und dilettiert wiebei Mr. Bean. Ergebnis Stand heute: Eine knappe Woche nach demeigentlichen Austrittstermin ist Großbritannien immer noch Mitgliedder EU, Theresa May Premierministerin auf Abruf, und die Welt mussstaunend mit ansehen, wie sich die älteste parlamentarischeDemokratie der Welt gerade selbst demontiert.Alfred Schier diskutiert u.a. mit:Iain Macnab, Schotte und Bürgermeister von Brunsmark/Schleswig-Holstein Ralph Sina, Leiter WDR/NDR-Hörfunkstudio BrüsselNicolas von Ondarza, Politikwissenschaftler Stiftung Wissenschaft undPolitikPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell