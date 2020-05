phoenix runde: S.O.S. Wirtschaft - Wer wird gerettet? - Dienstag, 05. Mai 2020, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Der Staat hat milliardenschwere Rettungspakete geschnürt, um Selbstständigen und Kleinstunternehmen, mittelständischen Betrieben und Großkonzernen in der wirtschaftlichen Ausnahmesituation zur Hilfe zu eilen. Die Palette reicht von Soforthilfen und Krediten bis zu Kurzarbeitergeld - weitere Maßnahmen, wie Kaufprämien und Konsumgutscheine, stehen zur Debatte. Doch die finanziellen Mittel sind nicht unbegrenzt. Die Frage nach der gerechten Verteilung der Corona-Hilfen rückt in den Mittelpunkt.Wer benötigt die staatliche Unterstützung am dringendsten? Wem kann wie am besten geholfen werden? Dürfen große Konzerne Staatshilfen beziehen und gleichzeitig Gewinne ausschütten? Welche Hilfsmaßnahmen sind sinnvoll - welche gerecht?Alexander Kähler diskutiert u.a. mit:- Frank Werneke, Vorsitzender Verdi - Hans Rudolf Wöhrl, Unternehmer - Dorothea Siems, DIE WELT - Dr. Gerhard Schick, Bürgerbewegung FinanzwendePressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4587700OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell