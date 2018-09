phoenix runde: Ringen um Migration und Brexit - Baustelle Europa - Donnerstag, 20. September 2018, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Die Lage in der EU ist angespannt! Die Staats- undRegierungschefs der EU beraten in Salzburg bei einem informellenTreffen über die drängendsten Probleme. Streitthema Nummer einsbleibt die Flüchtlingspolitik. Eine gemeinsame Linie ist nicht inSicht. Außerdem bereitet der bevorstehende Brexit Kopfzerbrechen. Diebritische Premierministerin Theresa May fordert von der EUEntgegenkommen.Kann die europäische Gemeinschaft bei ihrer klaren Haltung beimBrexit bleiben? Was sind Knackpunkte in der Flüchtlingspolitik?Welche Fortschritte können in Salzburg erzielt werden?Anke Plättner diskutiert mit:- Prof. Michael Hüther, Direktor Institut der Deutschen WirtschaftKöln (IW)- Isabell Hoffmann, Bertelsmann Stiftung- Richard Kühnel, Leiter Vertretung der Europäischen Kommission inDeutschland- Herbert Brücker, Direktor Berliner Institut für empirischeIntegrations- und MigrationsforschungPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell