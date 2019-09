phoenix runde: Rechtsruck im Osten - Wie schaut die Welt auf Deutschland? - Dienstag, 3. September 2019, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Sehr aufmerksam hat das Ausland die Wahlen amWochenende verfolgt. "Eine doppelte Ohrfeige für die instabiledeutsche Koalition." So kommentiert die niederländische Zeitung "DeTelegraaf" den Wahlerfolg der AfD, die in Sachsen und Brandenburgzweit stärkste Kraft werden konnte. Auch in anderen Nachbarländernbeobachtet man, dass sich das politische Klima in Deutschlandverändert.Für die Wirtschaftsverbände, vor allem im Osten, ist dasWahlergebnis ein "Schwieriges Signal". Sie fürchten, dassausländische Investoren und Fachkräfte wegbleiben, wenn Deutschlandnicht mehr als weltoffener Partner gesehen wird.Wie verändert der Wahlerfolg der AfD das Ansehen derBundesrepublik im Ausland? Ist er dort Grund zur Sorge? Oder siehtman ihn womöglich nur als Ausdruck einer allgemeinen Unzufriedenheitim Osten?Anke Plättner diskutiert mit:- Prof. Astrid Lorenz, Politologin, Universität Leipzig- Magdalena Gwozdz, Freie Journalistin in Polen- Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer UnternehmensverbändeBerlin-Brandenburg- Benedict Neff, Neue Zürcher ZeitungPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell