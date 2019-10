phoenix runde: Polen wählt - Hardliner an der Macht? - Donnerstag, 10. Oktober 2019, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Die Mindestlöhne sind gestiegen, der Osten nähertsich wirtschaftlich dem Westen an und erstmals gibt es Kindergeld:Viele Polen haben zum ersten Mal seit der Wende das Gefühl, dass derStaat sich kümmert. Die polnische Regierungspartei Recht undGerechtigkeit (PiS) sitzt fest im Sattel und fährt vor denParlamentswahlen am Sonntag beste Umfragewerte ein. AutoritäreReformen der Justiz, homophobe Äußerungen des Parteichefs und derClinch mit der EU scheinen dem Erfolg der PiS keinen Abbruch zu tun.Wiegt für die Mehrheit der Polen am Sonntag persönlicher Wohlstandmehr als der Erhalt einer Demokratie? Und was bedeutet es für dieBeziehungen zu Deutschland und der EU, wenn die nationalkonservativePiS an der Macht bleibt?Alexander Kähler diskutiert u.a. mit:- Rosalia Romaniec, Deutsche Welle- Weronika Priesmeyer-Tkocz, Europäische Akademie Berlin- Boris Kálnoky, ungarischer Journalisthttp://ots.de/2XSZ1fPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell