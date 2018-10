phoenix runde: Mein Land, Dein Land - Wer bestimmt, was Heimat ist? - Dienstag, 2. Oktober 2018, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Heimat ist wieder in Mode. Werbung, Politik, Kulturnutzen den Begriff und alles, was sich mit ihm verbinden lässt. EinBundesministerium kümmert sich sogar um Heimat. Aber wofür steht sie?Eine Region, ein Dialekt, eine Mentalität?In Deutschland hat der Begriff eine wechselhafte Geschichte. ImDritten Reich war Heimat ein Ausschlusskriterium. Nicht jeder solltedazugehören. Heute in Zeiten der Globalisierung, Migration undVertreibung gewinnt Heimat wieder an Bedeutung. Kann jeder nur eineHeimat haben oder doch mehrere? Wer entscheidet, wer zu welcherHeimat gehört? Wie sehr verbindet und wie sehr trennt Heimat?Anke Plättner diskutiert mit:Sepp Dürr, MdL, Bayern, B´90 GrüneFerda Ataman, JournalistinUlrich Reitz, PublizistPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell