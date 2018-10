phoenix runde: Machtspiele in Brüssel - Welcher Brexit kommt? - Donnerstag, 18. Oktober 2018, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - "Ein ungeordneter Brexit wäre eine Katastrophe!" Dassagt CDU-Außenexperte Norbert Röttgen, nachdem dieAustrittsverhandlungen Großbritanniens aus der EU am Sonntagabgebrochen wurden. Beim aktuellen Gipfel in Brüssel wird erneutversucht, Bewegung in die Verhandlungen zu bringen, denn dieKonsequenzen eines Stillstands wären verheerend. Ein ungeordneterAustritt Großbritanniens aus der EU hätte auch für die deutscheWirtschaft negative Folgen.Das Angebot der EU-Kommission: Großbritannien bleibt bis Ende 2020im Binnenmarkt und der Zollunion. Ist also ein Aufschub die Lösung?Wie kann sich die Wirtschaft für einen harten Brexit wappnen? Oderschaffen es die Beteiligten doch noch, bis zum Austritt am 29. März2019 einen Deal abzuschließen?Anke Plättner diskutiert mit:- Prof. Dennis Snower, Präsident Institut für Weltwirtschaft Kiel- Cerstin Gammelin, Stellvertretende Redaktionsleiterin fürWirtschaftspolitik Süddeutsche Zeitung- Linn Selle, Präsidentin Europäische Bewegung Deutschland e.V.- Haig Simonian, britischer PublizistPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell