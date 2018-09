phoenix runde: Linke Sammlungsbewegung - Neue Heimat für Wutbürger? Dienstag, 4. September 2018, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - "#Aufstehen" - so heißt die neue linkeSammlungsbewegung. An diesem Dienstag startet die Initiative, die vonden Linken-Politikern Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine insLeben gerufen wurde. Die Idee: Es gebe eine breite linke Mehrheitgegen den rechten Zeitgeist, Nichtwähler wie auch AfD-Wähler sollenzurückgeholt und mehr soziale Gerechtigkeit durchgesetzt werden. Wiedie genau erreicht werden könne, darauf habe die Initiativeallerdings keine Antwort, so die parteiübergreifende Kritik.Überhaupt bliebe die Bewegung an vielen Stellen vage und Antwortenschuldig.Kann sie trotzdem eine Alternative für Wutbürger sein? WelchesPotential hat die linke Sammlungsbewegung? Für was steht sie genau?Was soll sie konkret tun?Anke Plättner diskutiert u.a. mit:Johannes Kahrs, SPD, Seeheimer Kreis;Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler;Margarete von Ackeren, FocusPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell