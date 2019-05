phoenix runde: Künstliche Intelligenz - Zum Wohl des Menschen?, Dienstag, 21. Mai 2019, 21.45 Uhr

Bonn (ots) - Künstliche Intelligenz gilt als das Zukunftsthemaschlechthin. Viele sehen in den neuen Technologien vor allem eineChance, um unser aller Leben zu verbessern. Gerade in derArbeitswelt, in der Medizin und im Bereich Mobilität verspricht mansich große Verbesserungen. Gleichzeitig betonen Kritiker die Risiken,die mit Künstlicher Intelligenz einhergehen - von durchgängigerÜberwachung und Bewertung, der Verdrängung menschlicher Arbeit istdie Rede. Die öffentliche Debatte changiert zwischen Euphorie undreflexhafter Ablehnung.Bereits heute begegnet uns künstliche Intelligenz längst imAlltag. Egal ob als digitaler Assistent im Haushalt oder alskomplexer Algorithmus, der Kaufvorschläge macht - IntelligenteSysteme sind längst keine Science-Fiction mehr. Welche großenUmbrüche erwarten uns also? Welche Entwicklungen sind wirklichumsetzbar und was bleibt Utopie? Welche Chancen und Risiken birgtKünstliche Intelligenz? Welche Neuerungen sind gesellschaftlichsinnvoll und können wir uns ihnen überhaupt verschließen?Alexander Kähler diskutiert mit:Ranga Yogeshwar, WissenschaftsjournalistAchim Berg, BITKOM-PräsidentMatthias Spielkamp, Geschäftsführer von AlgorithmWatchProf. Judith Simon, Professorin für Ethik in derInformationstechnologiePressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell