phoenix runde: Die Kandidaten - Macht Corona Kanzler? - Dienstag, 07. Juli 2020, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - "Nur wer Krisen meistert, kann auch in der Kür glänzen." Mit diesem Satz dürfte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am vergangenen Wochenende einen weiteren Namen auf die Liste möglicher Kanzlerkandidaten der Union gesetzt haben: Seinen eigenen. Jedenfalls rangiert er zur Zeit unter den beliebtesten Unionspolitikern ganz vorne - direkt hinter der Kanzlerin. Die drei anderen Bewerber um den CDU-Vorsitz, sei es NRW-Ministerpräsident Armin Laschet oder Norbert Röttgen, dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses oder Friedrich Merz, kann das nicht freuen. Das alles verspricht einigen Wirbel in der bevorstehenden Sommerpause. Annegret Kramp-Karrenbauer, noch Vorsitzende der CDU, warnt bereits vor einer Personaldebatte.Welche Chancen hat Söder? Wie wären die Auswirkungen auf die Kandidatenkür der SPD? Wie wird die Pandemie die Personaldebatte weiter beeinflussen?Alexander Kähler diskutiert u.a. mit:- Ruprecht Polenz , CDU- Prof. Ursula Münch , Politologin, Akademie für politische Bildung Tutzing- Frank Stauss , Politikberater, Wahlkompfmanager- Daniel Goffart , Focus