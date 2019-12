phoenix runde: Nach Johnsons Sieg - Alles klar für den Brexit? Dienstag, 17. Dezember, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Die Neuwahlen in Großbritannien bescheren den konservativen Torieseine absolute Mehrheit im Parlament - und Boris Johnson ein klares Mandat, dieBriten endlich aus der EU zu führen. Geht es nach dem Premier, soll der Brexitnun möglichst schnell über die Bühne gehen: Bereits an diesem Dienstag kommt dasneue Unterhaus erstmalig zusammen und am darauffolgenden Freitag soll über dasAustrittsabkommen abgestimmt werden. Die Zustimmung des Parlaments gilt dank derneuen Mehrheit als gesichert - doch ist der Brexit-Deal damit bereits introckenen Tüchern?Wie geht es weiter im Brexit-Drama? Bleibt es bei dem Austrittsdatum 31. Januar2020?Alexander Kähler diskutiert u.a. mit:Dorothea Siems, Die Welt Isabell Hoffmann, Bertelsmann-Stiftung Bob Ross,Schotte und Dirigent von BlechschadenPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4471003OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell