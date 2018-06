phoenix runde: Immer länger arbeiten - Mit 69 in Rente? - Donnerstag, 7. Juni 2018, 22:15 Uhr

Bonn (ots) - Die Rente mit 69 soll kein Tabu mehr sein! Allessteht auf dem Prüfstand bei der neuen Rentenkommission derBundesregierung. Die zehn Mitglieder aus Wissenschaft und Politiksollen bis 2020 Vorschläge zur Zukunft der Rente nach 2025 machen.Ziel ist eine faire Balance zwischen den Generationen und einenachhaltige Lösung. Berechnungen sagen, wenn Rentenniveau undBeitragssätze stabil bleiben, dann steigen die Belastungen im Jahr2040 um bis zu 100 Milliarden Euro. Für die Versicherungswirtschaftliegt die Zauberformel in der Erhöhung des Renteneintrittsalters.Kommissionsmitglied Hermann Gröhe stellt fest, es gebe vier bisfünf Stellschrauben. Man müsse fair und behutsam vorgehen. Fakt ist:Wenn die Babyboomer-Generation in Rente geht, gibt es mehrRentenbezieher und noch weniger Beitragszahler.Wie kann das Rentenniveau langfristig gesichert werden? An welchenStellschrauben kann und muss gedreht werden? Ist eine Erhöhung desRenteneintrittsalters vermeidbar?Anke Plättner diskutiert u.a. mit Anna Braam (Stiftung für dieRechte zukünftiger Generationen), Ursula Weidenfeld (Publizistin) undProf. Henning Vöpel (Direktor Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitutHWWI)Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell