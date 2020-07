phoenix runde: Im Fokus - Hat die Polizei ein Rassismusproblem?, 09. Juli 2020, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Menschen nur wegen Ihrer Hautfarbe zu kontrollieren, ist offiziell verboten. Die Polizei darf so nicht vorgehen. Dennoch steht der Vorwurf des sogenannten "racial profiling" im Raum. Immer wieder melden sich Betroffene. Eine Studie des Bundesinnenministeriums zu diesen Vorwürfen hätte Klarheit bringen können. Doch die Studie wurde abgesagt. Die Vorwürfe allerdings bleiben.Wie steht es um das "racial profiling" bei der Polizei? Wenn die Polizei ein Rassismusproblem hat, wie kann sie es lösen?Anke Plättner diskutiert mit:- Dietmar Schilff, Landesvorsitzender GdP Niedersachsen- Prof. Rafael Behr, Soziolge, Hochschule der Akademie der Polizei Hamburg,- Jasmin Kalarickal, taz- Sylvie Nantcha, CDU, Vorsitzende TANG e.V (The African Network of Germany)Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6511/4646909OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell