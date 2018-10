phoenix runde: Der Fall Khashoggi - Saudi-Arabien im Abseits? Dienstag, 23. Oktober 2018, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - "Wir suchen Gerechtigkeit." Das sagte der türkischePräsident Recep Tayyip Erdogan zum Mord an dem Journalisten JamalKhashoggi, und er kündigt an, die Wahrheit über die Todesumstände ansLicht zu bringen.Weltweit wird die Aufklärung der Geschehnisse im saudischenKonsulat in der Türkei gefordert. Der Mord belastet diewirtschaftlichen Beziehungen zu dem Golfstaat: Dutzende Konzerne undPolitiker boykottieren die Investmentkonferenz in Riad.Bundeskanzlerin Angela Merkel will die Rüstungsexporte überprüfenlassen. Und selbst US-Präsident Donald Trump, der sich auf die Seitedes Kronprinzen gestellt hatte, gerät zunehmend unter Druck.Kommt es zu Sanktionen für Saudi-Arabien? Wie wichtig ist derGolfstaat für die deutsche Wirtschaft? Und welche Konsequenzen hätteein Stopp der Rüstungsexporte?Alexander Kähler diskutiert unter anderem mit:Jürgen Chrobog, Botschafter a. D.Magdalena Kirchner, Nahost-ExpertinProf. Irwin Collier, US-Ökonom Bard College BerlinPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell