phoenix runde: Demos statt Schule - Jugend fordert die Politik heraus, Donnerstag, 7. März, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Fridays for Future! Jeden Freitag gehen Schüler aufdie Straße statt in den Unterricht. Sie protestieren so gegenPolitiker. Sie werfen ihnen vor: "Ihr geht verantwortungslos mit demKlimawandel um! Ihr verspielt unsere Zukunft!"Der Protest der Schüler findet ein geteiltes Echo. Schuleschwänzen für Klimaschutz-Demos sei nicht hinnehmbar, ist zumBeispiel ein Kritikpunkt. Auf der anderen Seite formieren sichvielerorts weitere Protestgruppen wie die Erwachsenen "Parents forFuture", die sich hinter die Kinder stellen.Wie legitim ist es, die Schule für den Protest zu schwänzen? Wieberechtigt sind die Vorwürfe der Schüler überhaupt? Entsteht hiereine neue Jugendbewegung?Anke Plättner diskutiert u.a. mit:Franziska Wessel, Fridays for FutureRobert Vehrkamp, Bertelsmann StiftungAnnika Klose, Landesvorsitzende Jusos Berlin