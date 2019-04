phoenix runde: Der Countdown läuft - Brexit auf der Zielgeraden? - Donnerstag, 11. April 2019, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Die Uhr tickt - theoretisch müsste Großbritannien am12. April ohne Vertrag aus der EU austreten. Sollte nur eine derinsgesamt 27 EU-Regierungen bei ihrem Sondergipfel in Brüssel gegeneine Fristverlängerung stimmen, würde der harte Brexit eintreffen.Selbst wenn es eine Fristverlängerung in letzter Minute geben wird:Die Szenarien für einen Austritt Großbritanniens aus der EU bleibennach wie vor vielfältig, die Konsequenzen unkalkulierbar.Gibt es eine Lösung in letzter Minute? Welche Chancen und Risikenbietet eine weitere Brexit-Verlängerung? Wie nervös ist dieWirtschaft angesichts des politischen Chaos? Alexander Kählerdiskutiert mit:Hans-Ulrich Jörges, Kolumnist SternPeter Bild, britischer JournalistUlrike Herrmann, tazVolker Treier, stellv. Hauptgeschäftsführer und AußenwirtschaftschefDIHKhttp://ots.de/h53RjXPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell