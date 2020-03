phoenix runde: Die Coronakrise - Reichen die Maßnahmen?, Dienstag 17. März 2020, 22.15 Uhr

Bonn (ots) -Deutschland befindet sich im Ausnahmezustand: Das Coronavirus hat das öffentliche Leben fest im Griff. Während die Zahl der Infizierten weiter ansteigt, werden die Maßnahmen auch hierzulande drastischer. Deutschlandweit bleiben Schulen und Kitas geschlossen. An den Grenzen zur Schweiz, Österreich, Frankreich, Luxemburg und Dänemark finden umfassende Kontrollen und Einreiseverbote statt. Und während Bayerns Ministerpräsident Söder den Shutdown plant, sind in der Bundeshauptstadt Berlin bereits alle Clubs und Kneipen geschlossen. Kinos, Theater und Museen haben ihren Betrieb eingestellt.Wie gut ist Deutschland auf die Situation vorbereitet? Wie bekommen wir die Lage in den Griff? Wie angemessen sind die bisherigen Maßnahmen? Wie kann Panik vermieden werden? Was bedeutet das Coronavirus für die Wirtschaft?Alexander Kähler diskutiert mit: - Prof. Karin Mölling, Virologin Max-Planck-Institut Berlin - Prof. Borwin Bandelow, Psychologe und Angstforscher - Prof. Marcel Fratzscher, Präsident DIW und Ökonom - Eva Quadbeck, Rheinische PostPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4548942OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell