phoenix runde: Bedroht und beschimpft - Wer will noch Bürgermeister sein? - Mittwoch, 22. Januar 2020, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Ein Bürgermeister mit Waffenschein? Zum Schutz von Leib und Leben?Im niederrheinischen Kamp-Lintfort wäre es beinahe so gekommen. Der amtierendeBürgermeister sah angesichts von massiven Drohungen keine andere Wahl. Immerhäufiger werden Kommunalpolitiker Ziel von verbaler und handgreiflicher Gewalt.Woher kommen diese Angriffe? Welche Gegenmaßnahmen sind nötig?Anke Plättner diskutiert mit:- Silvia Kugelmann, parteilose BürgermeisterinKutzenhausen/Landkreis Augsburg,- Markus Nierth, ehem. parteiloser Bürgermeister Tröglitz/Sachsen-Anhalt- Prof. Dieter Frey, Center for Leadership and People ManagementUni München / Hanns Seidel Stiftung- Dirk Neubauer, Bürgermeister AugustusburgIm Vorfeld zeigt phoenix um 21.30 Uhr die Dokumentation "Hass und Hetze gegenPolitker*innen". Der Film von Anke Hunold beschäftigt sich mit den zunehmendenAngriffen auf Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen. Unter anderem gehtes um den politisch motivierten Mord am Kasseler Regierungspräsidenten WalterLübcke. Durch die Tat rückte die Dimension der Bedrohung zunehmend in den Blickder Öffentlichkeit.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4498932OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell