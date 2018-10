phoenix runde: Nach der Bayernwahl - Auf der Suche nach Sündenböcken - Dienstag, 16. Oktober 2018, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Das sitzt! Das Ergebnis der Bayern-Wahl zeigtkatastrophale Stimmverluste für CSU und SPD. Auch die GroKo in Berlinist erschüttert, denn das Ergebnis ist auch ein Denkzettel für sie.Seehofer, Nahles und Merkel - alle angezählt. Nun wird analysiert,aufgearbeitet und nach Verantwortlichen gesucht, denn nach Bayern istvor Hessen. Dort wird in knapp zwei Wochen ein neuer Landtag gewählt.Wer ist schuld am Wahl-Debakel für CSU und SPD in Bayern? WelcheKonsequenzen muss die GroKo ziehen? Wer kann bleiben, wer muss gehen?Anke Plättner diskutiert mit:Prof. Heinrich Oberreuter, PolitikwissenschaftlerKatharina Hamberger, DeutschlandfunkMichael Bröcker, Chefredakteur, Rheinische PostJulius van de Laar, StrategieberaterPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell