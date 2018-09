phoenix runde: Auf wackeligen Füßen - Wie lange hält die Koalition? - Dienstag, 25. September 2018, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Alles wieder gut? Das Regierungsbündnis hing im FallMaaßen am seidenen Faden. Jetzt haben sich Bundeskanzlerin AngelaMerkel, Bundesinnenminister Horst Seehofer und SPD-Chefin AndreaNahles erneut geeinigt. Der noch amtierende Chef desBundesverfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen wird nun doch nicht mehrStaatssekretär, sondern wechselt als Sonderberater insInnenministerium - bei gleichen Bezügen. Eine Beförderung findetnicht statt. Schaut man auf Meinungsumfragen, dann ist das Vertrauenin die Regierungsfähigkeit der Großen Koalition jedoch massivbeschädigt.Wie groß ist die Gefahr, dass die GroKo an der Personalie Maaßendoch noch zerbricht? Wie lange kann sich Horst Seehofer noch halten?Wie angeschlagen sind Angela Merkel und vor allem Andrea Nahles?Alexander Kähler diskutiert mit:- Miriam Hollstein, Bild am Sonntag- Richard Hilmer, Meinungsforschungsinstitut "policy matters"- Alexander Kissler, Cicero- Heiko Kretschmer, KommunikationsberaterWiederholung 24:00 Uhrhttp://ots.de/ngOIMwPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell