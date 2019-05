phoenix runde: Angst vor Wahlmanipulation - Wie gefährlich sind soziale Medien?, Donnerstag, 09. Mai 2019, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Die EU-Kommission warnt: Hackerangriffe könnten dieEuropawahl Ende Mai beeinflussen. Der Skandal um die Rolle vonCambridge Analytica bei der US-Wahl 2016 hat die Gesellschaftwachgerüttelt: Um Wähler mit gezielten Botschaften zu manipulieren,hatte das Unternehmen Daten von rund 87 Millionen Facebook-Nutzerngesammelt. Auch die Brexit-Befürworter sollen mithilfe der sozialenMedien die Abstimmung entscheidend beeinflusst haben. Gleichzeitigverzerren "Fake News" und "Social Bots" die politische Stimmung inder Gesellschaft und bedrohen die unabhängige Meinungsbildung imInternet. Sei es aufgrund des nachlässigen Umgangs mitFalschinformationen, persönlichen Daten oder Hetze im Netz - vorallem die großen Plattformen geraten verstärkt in die Kritik, dieVerunsicherung über die Macht der sozialen Medien nimmt zu. Rund dreiWochen vor den Europa-Wahlen meldet sich nun auch BundespräsidentSteinmeier zu Wort: Bei der Eröffnung der diesjährigen"re:publica"-Konferenz in Berlin forderte er "demokratischeRegulierungen", wie "glasklare Herkunftssiegel für Informationen" -gerade für politische Werbung.Doch welchen Einfluss haben Falschnachrichten wirklich auf unserWahlverhalten? Stimmt es, dass Donald Trump ohne Twitter und FakeNews nie gewählt worden wäre? Wie nutzen deutsche Parteien überhauptdie sozialen Medien? Und was bedeuten Filterblasen undFalschnachrichten für den EU-Wahlkampf?Alexander Kähler diskutiert u.a. mit:Konstantin Kuhle, innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion imBundestagJoana Cotar, digitalpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion imBundestagAlexander Sängerlaub, Stiftung Neue Soziale Verantwortung (SNV)Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell