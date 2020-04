phoenix runde: Anderes Land, anderes Tempo - Wer kommt am besten durch die Krise? / phoenix, 21. April 2020, 22.15 Uhr und 22. April 2020, 00.00 Uhr

Bonn (ots) - Die Welt macht sich auf den Weg zurück zur Normalität, doch in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Während hierzulande nun erste Lockerungen greifen, plant Österreich bereits längst die zeitnahe Öffnung aller Geschäfte und Restaurants. Schweden hingegen hat sich gar nicht erst in den Corona-Lockdown begeben. Und US-Präsident Donald Trump präsentiert trotz weiterhin hoher Todeszahlen einen Drei-Phasen-Plan - und stellt sich hinter Anti-Lockdown-Demonstranten.Wie unterschiedlich fällt der Umgang mit dem Lockdown in den verschiedenen Ländern aus? Welche Exit-Strategien gibt es? Und welches Tempo ist das Richtige?Alexander Kähler diskutiert u.a. mit:- Miriam Hollstein, freie Journalistin- Christian Stichler, ARD-Studio Stockholm- Ewald König, österreichischer JournalistSendezeiten: 21. April 2020, 22.15 Uhr und 22. April 2020, 00.00 UhrPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4575611OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell