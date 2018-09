phoenix runde: 10 Jahre nach der Lehman-Pleite - Wo stehen wir heute? - Dienstag, 11. September 2018, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Eine Pleite wie eine Schockwelle! Am 15. September2008 meldete die US-Investmentbank Lehman Insolvenz an. Der Bankrottdes Bankhauses löste weltweit eine Wirtschaftskrise aus, wie es sieseit dem 2. Weltkrieg nicht gegeben hatte. Eine Kettenreaktionergriff die internationalen Finanzmärkte. Aktienkurse schossen in denKeller, innerhalb kürzester Zeit wurden Börsenwerte in Billionenhöhevernichtet, Anleger bangten um ihr Erspartes.Zwar konnte ein Konjunktursturz wie 1929 verhindert werden, aberBankaufsehern rund um den Globus wurde klar, dass sie viel zu wenigüber ihre Geldhäuser wussten.Welche Spuren hat die weltweite Finanzkrise hinterlassen? WelcheLehren sind aus der Bankenpleite gezogen worden? Wie gut sind wir fürdie Zukunft gewappnet? Was bleibt zu tun?Alexander Kähler diskutiert mit:Peer Steinbrück, SPD, ehemaliger Bundesminister der FinanzenProf. Hans-Werner Sinn, Ökonom, ehemaliger Präsident ifo Institutfür WirtschaftsforschungAndrea Rexer, Süddeutsche ZeitungMarc Friedrich, BuchautorPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell