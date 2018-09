phoenix premiere: mein ausland spezial: Gott - Ehre - Vaterland - Polens Nationalisten marschieren auf - Freitag, 21. September 2018, 17.15 Uhr

Bonn (ots) - "Gott - Ehre - Vaterland" ist ihr Dreiklang. PolensNationalisten werden lauter, ihre Bewegung größer. Mit Stolz auf ihreHeimat marschieren sie auf und mit Vorurteilen gegenüber Migranten,Homosexuellen und Ungläubigen.Die Allpolnische Jugend ist eine der nationalistischenVereinigungen Polens. Junge Leute zwischen 15 und 30 Jahre alt, diemeisten sind Studenten.ZDF-Korrespondentin Natalie Steger aus dem Studio Warschaubegleitet Jura-Student Szymon und seine Brüder im Geiste einen Taglang zur ihrer sogenannten Pilgerreise in den Wallfahrtsort JasnaGóra, auch zur Messe in der Kirche, die ein katholischer Priestereigens für sie hält. "Radikalismus heißt für uns, radikal unsereHaltung zu zeigen, sich an prinzipielle Werte zu halten", sagtSzymon. "Ich bin in diesem Sinne ein Radikaler, und ich schäme michnicht dafür." Mit einem Fackelzug endet die Reise - im Rausch desNationalismus marschiert ein Teil der Zukunft Polens.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell