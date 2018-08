phoenix premiere: mein ausland spezial: Am Ende oder Neuanfang? Der Nahe Osten 40 Jahre nach Camp David - Sonntag, 16. September 2018, 21.45 Uhr

Bonn (ots) - Im September 1978 eilten in Israel Zehntausende aufdie Straßen, um den lange ersehnten Sieg zu bejubeln. Im weitentfernten Weißen Haus in Washington war ein wegweisender Vertragunterzeichnet worden, der erstmals Frieden im Nahen Osten in Aussichtstellte. Israels Ministerpräsident Menachem Begin erhob später dasGipfeltreffen mit US-Präsident Jimmy Carter und dem ägyptischenStaatspräsidenten Anwar el-Sadat zur "vielleicht wichtigstenFriedenskonferenz seit dem Wiener Kongress im 19. Jahrhundert." Dochder Wendepunkt der Geschichte, den viele in den Rahmenabkommen vonCamp David sahen, blieb aus. ARD-Korrespondentin Susanne Glass ausdem Studio Tel Aviv berichtet vom Alltag in Israel und dem nahezuaussichtslosen jahrzehntelangen Kampf um ein friedliches Miteinandervon Juden, Arabern und Palästinensern.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell