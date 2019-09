phoenix premiere: mein ausland: Kosovo - 20 Jahre nach dem Krieg - Sonntag, 22. September 2019, 22.30 Uhr

Bonn (ots) - "Aufblühende Städte, Minarette und orthodoxe Klösterinmitten einer malerischen Landschaft und junge, gut ausgebildeteFachkräfte": Im Kosovo wirbt man um Touristen und um Investoren, elfJahre nach der Unabhängigkeit und zwanzig Jahre nach dem Ende desKosovo-Krieges. Aber dieses Bild wird getrübt durch die Spannungenzwischen ethnischen Albanern und Serben. Zwanzig Jahre nach derNATO-Intervention ist die internationale KFOR Mission trotzreduzierter Truppenstärke noch immer ein Garant für die Sicherheitund Stabilität im Land.Der Alltag ist für die meisten Kosovaren schwierig, egal obAlbaner oder Serben. Ein Drittel der Bevölkerung ist arbeitslos; beiden Jungen ist sogar mehr als die Hälfte ohne Job. Die Wirtschafthängt am Tropf von internationalen Hilfsorganisationen und istabhängig von den Überweisungen der im Ausland lebendenFamilienangehörigen. Kosovo benötigt Investitionen. Aber werinvestiert, wenn der Markt nur knapp zwei Millionen Einwohner umfasstund der politische Status ungeklärt ist? Noch immer erkennt Serbiendie Unabhängigkeit des Kosovo nicht an.Doch es gibt auch Erfolgsgeschichten: DieLandfrauen-Genossenschaft von Fahrije Hoti im Dorf Krusha, die als"Witwen von Krusha" 1999 traurige Berühmtheit erlangten. DerÖko-Tourismus im Sharr Nationalpark, der den Bewohnern im Südostendes Kosovo nachhaltiges Einkommen sichern soll. DasInnovationszentrum Kosovo (ICK), in dem junge Programmierer undStart-ups unterstützt werden. Die Arbeiten des Künstlers ViganNimani, der seine persönlichen Träume verwirklichen konnte.Hoffnungen setzt man im Kosovo auch auf eine neue Form derkosovarisch-deutschen Kooperation, die derzeit im ehemaligenBundeswehr Feldlager Prizren entwickelt wird. Das Ende 2018geschlossene KFOR-Camp soll in einen Business-Park mitBerufsbildungszentrum umgewandelt werden.http://ots.de/8HDDPKPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell