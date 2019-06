phoenix premiere: mein ausland: Im Herzen Afrika - Sonntag, 16. Juni 2019, 21.45 Uhr

Bonn (ots) - Bernhard Walther hat die Liebe nach Namibia gebracht.Zusammen mit seiner Frau Marita baut und vertreibt er in WindhoekE-Bikes, made in Africa - for Africa. Sie sind besonders robust undwerden mittlerweile auch auf einigen Lodges eingesetzt, so können dieTouristen den Busch ohne das lästige Brummen der Dieselmotorenerkunden. Die Idee dahinter: eine preisgünstige Alternative zuklassischen Fahrzeugen, die für viele auch leichter zu erwerben ist.Bernhard baut nämlich nicht nur neue Räder, er rüstet auch alte um.Die Dokumentation "Im Herzen Afrika - Auswanderern auf der Spur"begleitet Menschen, die Deutschland verlassen haben, um ein neuesLeben in Afrika zu beginnen.So wie auch Rainer Schimpf. Zusammen mit seiner Frau Silke bieteter in Port Elizabeth, Südafrika, Bootstouren zur Beobachtung vonWalen, Delfinen, Haien und anderen Meerestieren an.Jonas Schumacher kam aus einem ganz anderen Grund. Noch zuSchulzeiten führte ihn eine Reise mit dem Schulchor nach Südafrika,unter anderem auch ins Walmer Township in Port Elizabeth. Er warbegeistert von der Energie der Menschen, obwohl sie unter soschwierigen Bedingungen leben. Später ging er selbst - zunächst fürden Zivildienst - nach Südafrika. Mittlerweile hat er den VereinMasifunde gegründet und in eben jenem Township ein Bildungs- undJugendzentrum aufgebaut, um den benachteiligten Kindern, die oft inWellblechhütten leben, einen besseren Start ins Leben zu ermöglichen.http://ots.de/bl1kFoPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell