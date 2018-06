phoenix premiere: mein ausland: Europa Nord-Nordost - unterwegs mit Clas Oliver Richter, Sonntag, 24. Juni 2018 um 21.45 Uhr

Bonn (ots) - Seit mehr als 20 Jahren berichtet das ARD-Studio inStockholm aus Nordeuropa und dem Baltikum. Das Berichtsgebiet ist dasgrößte der ARD in Europa. Zum Abschied nach sechs Jahren alsARD-Korrespondent für Nordeuropa und das Baltikum besucht Clas OliverRichter mit seinem Team noch einmal die interessantesten Menschen undGebiete.Vor allem Reportagen aus Skandinavien finden immer wieder großesInteresse; Dänemark, Norwegen und Schweden fasziniert viele Deutsche.Denn die Landschaften beeindrucken sowohl im Sommer als auch imWinter.In den kleinen Gemeinden in Schweden kommt man sich im Sommerhäufig vor wie im Mittleren Westen der USA. Dann sind die "Raggare"unterwegs. Mit ihren US-Oldtimern fahren sie von einem Auto-Treffenzum nächsten. Seit den fünfziger Jahren gibt es die "Raggare" inSchweden. Sie leben den "American Way of Life", hören am liebstenRock`n Roll und lieben ihre amerikanischen Strassenkreuzer. An jedemWochenende finden Treffen statt, auch in Lysekil an der Westküste, woFamilie Carlsson ihre Autos hegt und pflegt. Richter besucht dieCarlssons und begleiten sie zu einer Ausfahrt.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell