phoenix premiere: mein ausland: China - Radikal Digital - Sonntag, 12. Mai 2019, 21.45 Uhr / Preview für registrierte Nutzer in unserem Vorführraum

Bonn (ots) - Smart Cities, digitale Komplettüberwachung,Gesichtserkennung, Sozialkreditsystem - China drängt in rasantemTempo in die digitale Zukunft und will 2030 Weltmarktführer in SachenKünstlicher Intelligenz sein. ARD-Korrespondent Mario Schmidt testetstellvertretend für den deutschen Zuschauer, wie sich die neuedigitale Welt anfühlt. In Peking trifft er denWissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar, um zu verstehen, welcheBedeutung der technologische Wandel für Deutschland hat. Werden wirabgehängt? Wie werden wir leben?In China organisiert das Handy das komplette Leben. Überall wirdbargeldlos gezahlt. Gesichtserkennung ist in den Städtenallgegenwärtig. Die Medizin steht vor einer Revolution, vieleKrankenhäuser arbeiten bereits mit künstlicher Intelligenz, umKrankheiten früher und sicherer zu erkennen. Für westlicheDemokratien ein Albtraum: Das Sozialkreditsystem, das landesweiteingeführt werden soll, will mit digitaler Kontrolle will der Staatseine Bürger zu mehr Ehrlichkeit erziehen. Metropolen wie Shenzhenverwandeln sich in Smart Cities - Stadtteile bekommen eine Artdigitales Gehirn, das alles im Blick hat. Die Mobilität wirdintelligenter, Passagier-Drohnen fliegen autonom. China hat dankseiner riesigen Bevölkerung einen großen Vorteil: Es verfügt übereine Unmenge an Daten, die für die digitale Zukunft maßgeblich sind.Und es gibt weniger Datenschutz. In Deutschland überwiegt dieSkepsis, in China werden neue Technologien meist begeistertaufgenommen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell